فيفا يوصي المنتخبات بإلغاء المباريات في مارس وأبريل

وأوضح الاتحاد الدولي في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ الأندية غير ملزمة بتحرير لاعبيها للواجب الدولي في شهري مارس وأبريل نظراً للإجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأوصى فيفا بعدم إجراء مباريات دولية في الشهرين المذكورين بسبب ما قد يشكله ذلك من خطر على اللاعبين والمعنيين بتلك المباريات إضافة لإمكانية عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المتبارية.

وأعلن فيفا في وقت سابق عن تأجيل المباريات الرسمية المقررة في الشهر الحالي وهو ما شجّع العديد من الاتحادات المحلية والقارية لفرض المزيد من القيود على إجراء المباريات بالتزامن مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وكشف الاتحاد الدولي أيضاً أنه يعمل على إعادة جدولة المباريات المؤهلة لمونديال 2022 والتي أرجئت في كلّ من آسيا وأميركا الجنوبية.



وقال في بيانه الجمعة "جميع المباريات الدولية التي كانت مقررة في آذار/مارس ونيسان/أبريل يجب تأجيلها إلى الوقت الذي يسمح لها بأن تقام في بيئة آمنة وسليمة"، مضيفاً أنّ "القرار النهائي" بشأن أيّ تأجيلات "يقع على عاتق منظمي المسابقات أو الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في حالة المباريات الودية".