فوز ودي للجزائر على بنين

فازت الجزائر بطلة أفريقيا على بنين بهدف نظيف في مباراة دولية ودية احتضنها استاد 5 يوليو يوم الاثنين.

وتأتي المباراة استعداداً للاستحقاقات المقبلة وتلعب الجزائر امام زامبيا في 11 نوفمبر القادم ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وهذه المباراة الأولى للجزائر منذ تتويجها بلقب أمم أفريقيا في مصر بفوزها على السنغال في النهائي.

سجل هدف اللقاء اسلام سليماني من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وشهد اللقاء تكريماً لنجم الدفاع رفيق حليش الذي اعتزل دوليا بعد مسيرة 11 عاماً مع المنتخب. وشارك حليش في اللقاء في الدقيقة 84.

وفي إطار المباريات الودية أيضاً تغلبت ويلز على بلاروسيا بهدف نظيف سجله دانيا جيمس في الدقيقة 17.