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تصفيات يورو 2020
مباريات دولية ودية

فنزويلا تلحق خسارة قاسية باليابان ودياً

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سقط المنتخب الياباني على أرضه ووسط جماهيره أمام فنزويلا في مواجهة دولية ودية أقيمت اليوم الثلاثاء.

AFP

حقق المنتخب الفنزويلي فوزاً عريضاً ولافتاً على مستضيفه المنتخب الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الدولية الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة سويتا.

وقاد المهاجم سالومون روندون فنزويلا لتحقيق الانتصار العريض بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 8, 31 و34 على التوالي قبل أن يضيف يفيرسون سوتيلدو الهدف الرابع في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول على وقع سقوط تاريخي للساموراي الياباني (4-0).

وفي الشوط الثاني ضيق هوتارو ياماغوتشي لاعب فيسيل كوبي الفارق بإحرازه هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 70.
 

المنتخب الياباني فنزويلا
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