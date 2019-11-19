فنزويلا تلحق خسارة قاسية باليابان ودياً

حقق المنتخب الفنزويلي فوزاً عريضاً ولافتاً على مستضيفه المنتخب الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الدولية الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مدينة سويتا.

وقاد المهاجم سالومون روندون فنزويلا لتحقيق الانتصار العريض بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 8, 31 و34 على التوالي قبل أن يضيف يفيرسون سوتيلدو الهدف الرابع في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول على وقع سقوط تاريخي للساموراي الياباني (4-0).

وفي الشوط الثاني ضيق هوتارو ياماغوتشي لاعب فيسيل كوبي الفارق بإحرازه هدف اليابان الوحيد في الدقيقة 70.

