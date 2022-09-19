عودة صلاح إلى صفوف الفراعنة في أول تشكيلة لفيتوريا

وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين للفراعنة واللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا في كوت ديفوار، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 ودياً.

🔴 القائمة النهائية لمنتخب مصر الأول لمباراتي النيجر وليبيريا في معسكر سبتمبر 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/Pxql4Oqcof — EFA.eg (@EFA) September 18, 2022



وأطاح الاتحاد المصري جلال بعد شهرين فقط من استلامه المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر إلى نهائي أمم إفريقيا حيث خسرت أمام السنغال بركلات الترجيح في شباط/فبراير، ثم اخفق معها بالتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ على يد السنغال أيضاً وبركلات الترجيح.

وعُيّن فيتوريا في 12 تموز/يوليو لمدة أربع سنوات، وأعلن الأحد تشكيلته الأولى الأحد وضمت 27 لاعباً للمباراتين الوديتين مع النيجر في 23 أيلول/سبتمبر الحالي وليبيريا في 27 منه بملعب الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع.

وتستعد مصر للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار العام المقبل، وهي تحتل المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف إثيوبيا المتصدرة وملاوي الثانية وغينيا الثالثة.

ويغيب لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني بسبب الإصابة على غرار لاعب بيراميدز نبيل عماد "دونغا" الذي أصيب في المعسكر التدريبي في الاسكندرية الأربعاء الماضي.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أثبتت الأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونغا إصابة اللاعب بغضروف الركبة الخارجي" وبالتالي استبعد من التشكيلة.

وواجه فيتوريا مشكلة بسبب التزام لاعبي الزمالك بخوض الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد فريق إليكت-سبور التشادي والتي حسم الفريق المصري ذهابها 2-0 الأحد.

وطالب الزمالك بإعفاء لاعبيه الدوليين من الالتحاق بالمعسكر التدريبي للفراعنة كون مباراة الإياب مقررة في 25 الحالي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن فيتوريا عقد اجتماعاً مع مواطنه جيزوالدو فيريرا مدرب الزمالك "وتم التنسيق على أنه في حالة الفوز على إيكليت-سبورت ذهاباً، سيتم اختيار 5 لاعبين فقط من الفريق الأبيض".

وأضافت استناداً إلى مصدر مسؤول في القلعة البيضاء "فيتوريا تفهم أن الزمالك مرتبط بمباراة إياب بالدور التمهيدي ببطولة إفريقيا، وتم اختيار محمود الونش وإمام عاشور وأحمد زيزو وأحمد فتوح ومحمد صبحي" فقط بصفوف المنتخب.

وتابعت استناداً إلى مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري أن الأخير خاطب الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" لتأجيل مباراة الإياب من 25 الجاري إلى يوم 30 من نفس الشهر، بحيث تكون خارج فترة التوقف الدولية المقررة من 19 إلى 27 الجاري.

وأوضح أن الاتحاد عرض تحمل قيمة تذاكر وإقامة الفريق التشادي في مصر، إلا أن الاتحاد القاري لم يرسل رداً رسمياً على هذا الطلب، حتى الآن.



وهنا التشكيلة:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي.

- للدفاع: كريم فؤاد وعمر جابر وعلي جبر وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمود حمدي "الونش" وأيمن أشرف ومحمد حمدي وأحمد أبو الفتوح.

- للوسط: حمدي فتحي وطارق حامد ومحمود حمادة وإمام عاشور وإسلام عيسى وأحمد سيد "زيزو" ومحمد إبراهيم.

- للهجوم: محمد صلاح وعبد الرحمن مجدي وأحمد حسن "كوكا" ومروان حمدي ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيغيه".

