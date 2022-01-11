عدنان حمد يعلن قائمة الأردن لمواجهة نيوزيلندا ودياً

ويبدأ منتخب الأردن تجمعه في العاصمة عمان الخميس بحضور اللاعبين المحليين فقط، على أن يغادر الوفد يوم 20 من الشهر الجاري إلى دبي، قبل اكتمال الصفوف بعدها بأربعة أيام ومع بدء أيام فيفا المعتمدة، تأهباً للقاء المقرر إقامته في أبو ظبي.

وستكون مواجهة نيوزيلندا الأولى لمنتخب الأردن بعد ختام مشاركته في بطولة كأس العرب الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

كما تعد المحطة التحضيرية الخامسة للنشامى بقيادة حمد، قبيل الاستحقاق القاري المنتظر إقامته في حزيران/يونيو المقبل، حيث أقام الأردن معسكراً تدريبياً في أيلول/سبتمبر الماضي بالمنامة، تغلب خلاله على البحرين 2-1 وخسر أمام هايتي 0-2، قبل أن يخوض مباراتين وديتين في العاصمة عمان، فاز في الأولى على ماليزيا 4-0، ثم على أوزبكستان 3-0، ليلتقي بعد ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر مع كوسوفو في بريشتينا وينتصر 2-0، قبل أن يتعثر أمام بيلاروس في مينسك 0-1.

وخاض منتخب الأردن في محطته التحضيرية الرابعة، منافسات كأس العرب 2021 مطلع الشهر الماضي بالدوحة، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة التي ضمت المغرب والسعودية وفلسطين، قبل أن يتوقف مشوراه أمام نظيره المصري (1-3) بعد مباراة قوية وصلت للوقت الإضافي.

يُذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية تسحب في العاصمة الماليزية كولالمبور يوم 24 شباط/ فبراير المقبل، فيما تقام المباريات أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو، على أن تحدد أماكن استضافة المجموعات لاحقاً.

وضمت القائمة ثلاثي حراسة المرمى يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، إضافة إلى 22 لاعباً هم: مهند خيرالله، محمد أبو حشيش، محمد الدميري، يزن العرب، عبدالله نصيب، براء مرعي، هادي الحوراني، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، عمر هاني، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات.

