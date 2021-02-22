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مباريات دولية ودية

سوريا تلتقي البحرين وإيران ودياً

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تثبيت مباراتين دوليتين وديتين لمنتخب سوريا الأول مع البحرين في المنامة ومع إيران في طهران في 25 و30 اذار/مارس المقبل توالياً، ضمن استعداداته لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تثبيت المباريات المتبقية لمنتخب سوريا في المجموعة الآسيوية الأولى خلال شهر حزيران/يونيو مع غوام في 7 حزيران/يونيو ومع جزر المالديف في 11 منه، قبل أن يختتم مبارياته بلقاء الصين في الخامس عشر، علماً أنّه لم يتم تحديد مكان إقامة هذه المباريات التي ستقام بنظام التجمع بحسب ما أعلن الاتحاد القاري.

يذكر أن سوريا تتصدر المجموعة الآسيوية الأولى بعد انتهاء الجولة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.
 

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