ثنائية ميسي أمام هندوراس تعزّز سلسلة الأرجنتين

وهزّ قائد الأرجنتين الشباك في الشوطين (45+2 من ركلة جزاء و69)، الأول عزّز به افتتاح زميله لاوتارو مارتينيس التسجيل (16) والثاني حاسماً المباراة.

وستخوض الأرجنتين مباراتها المقبلة الثلاثاء ضد جامايكا في نيوجيرسي.

واحتشد ألوف الأرجنتينيين في ملعب هارد روك الذي اتسع لـ64 ألف متفرج.

لم يدخل منتخب هندوراس مستسلماً أمام كوكبة نجوم الخصم، وقاتل منذ البداية قبل أن ينحني في نهاية المطاف.

عبّر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن رضاه "أتت المباراة كما توقعنا. أنا راض. عليّ إدارة وقت مشاركة اللاعبين وإراحة آخرين. المهم أن كل من يلعب يثبت قدرته على الانتماء والمشاركة".

وتلتقي الأرجنتين السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™، علماً أنها أحرزت اللقب مرتين في 1978 و1986.

وحتى مع اقتراب النهائيات حيث تُعدّ الأرجنتين من المرشحين لإحراز اللقب، شدّد سكالوني على أهمية استمتاع لاعبيه بالمشاركة "المسؤولية كبيرة عندما تلعب الأرجنتين، لكن يجب أن نستمتع بذلك، والجماهير أيضاً".

تابع "في نهاية المطاف، هذه لعبة، الأهم أن نوفر المتعة. هذا أهم من النتيجة".

في المقابل، قال مدرب هندوراس دييغو فاسكيس إنه سيستخلص الإيجابيات من المباراة "بالطبع كنا نعرف الخصم... يجب أن نتقبل الفوارق بين فريق مثل الأرجنتين يعجّ بالنجوم وبيننا. يجب أن تحترم الواقع، لكننا لسنا راضين".