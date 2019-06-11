تونس تهزم كرواتيا استعداداً لكأس أمم إفريقيا

تقدم أنيس البدري للمنتخب التونسي في الدقيقة 16، وأدرك برونو بيتكوفيتش التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 47، قبل أن يسجل نعيم السليتي هدف الفوز لنسور قرطاج في الدقيقة (70 من ركلة جزاء).

ويخوض المنتخب التونسي منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات أنغولا ومالي وموريتانيا.

التعادل يحسم ودية الجزائر مع بورندي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 ودية المنتخب الجزائري مع منتخب بورندي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وتقدّم بغداد بونجاح، هداف السد القطري، للمنتخب الجزائري في الدقيقة 67، وتعادل عبدول فيستون لاعب شبيبة القبائل وصيف الدوري الجزائري لمنتخب بوروندي بعد 6 دقائق فقط.

وتلعب الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال، وكينيا وتنزانيا، فيما يلعب منتخب بوروندي الثانية مع منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر.

فوز الأردن وتعادل فلسطين وخسارة سوريا

فاز منتخب الأردن على نظيره الأندونيسي 4-1، وتعادلت فلسطين مع مضيفتها قرغيزستان 2-2، وخسرت سوريا أمام مضيفتها أوزبكستان صفر-2 في مباريات ودية استعداداً لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

في المباراة الأولى على استاد عمان الدولي، سجل بهاء فيصل (22) وأحمد العرسان (42) ويوسف الرواشدة (62) وحمزة الدردور (74) أهداف الأردن، وإيفان ديماس (85 من ركلة جزاء) هدف أندونيسيا.

وهي المباراة الثانية للأردن ضمن الاستعدادات للتصفيات المشتركة (آسيا 2023 ومونديال 2022)، بعد خسارة قاسية في الأولى أمام سلوفاكيا 1-5 يوم الجمعة الماضي.

من جانبها، منيت سوريا بهزيمة ثانية على التوالي بقيادة المدرب العائد فجر إبراهيم بهدفين نظيفين سجلهما إيلدور شومورودوف (3 و42).

وكانت سوريا سقطت بخماسية نظيفة أمام إيران في المباراة الأولى الخميس الماضي.

وعلى ملعب دولين عمر زاكوف في بيشيك، حول منتخب فلسطين تخلفه أمام بهدفين نظيفين لتورسونالي روستاموف (31) وبيكزخان ساغينباييف (49) إلى تعادل بعد أن سجل له تامر صيام (57) وعبد اللطيف البهداري (89 من ركلة جزاء).