تونس تنتصر ودياً على الكونغو الديمقراطية

وسجل نعيم السليتي، لاعب الاتفاق السعودي، هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في أواخر الشوط الأول.

وقدم المنتخب التونسي، الثاني إفريقياً والـ26 عالمياً، أداءً متوسطاً في هذه المباراة التي شهدت تميزاً فنياً وبدنياً وتكتيكياً لمتوسط ميدان فيرينكفاروسي المجري، عيسى العيدوني ودخول مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي حنبعل المجبري ولاعب يوفنتوس الإيطالي حمزة رفيع وعلي يوسف موهبة فريق هاغن السويدي في الشوط الثاني.

كما شهدت المواجهة عودة علي معلول، مدافع الأهلي المصري، إلى أجواء المباريات مع المنتخب التونسي بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وسيكون المنتخب التونسي يوم الجمعة 11 يونيو في مواجهة ودية مرتقبة أمام الجار المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا.

وفي باقي المواجهات، انتصر منتخب الكوت الديفوار على بوركينا فاسو 2-1 والسينغال على زامبيا (3-1) وتوغو على غينيا (2-صفر) وبذات النتيجة غامبيا على النيجر.

