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بطولة أمم أوروبا 2020
مباريات دولية ودية

تونس تنتصر ودياً على الكونغو الديمقراطية

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حقق المنتخب التونسي الفوز على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1-صفر في مباراة ودية استعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وسجل نعيم السليتي، لاعب الاتفاق السعودي، هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية في أواخر الشوط الأول. 

وقدم المنتخب التونسي، الثاني إفريقياً والـ26 عالمياً، أداءً متوسطاً في هذه المباراة التي شهدت تميزاً فنياً وبدنياً وتكتيكياً لمتوسط ميدان فيرينكفاروسي المجري، عيسى العيدوني ودخول مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي حنبعل المجبري ولاعب يوفنتوس الإيطالي حمزة رفيع وعلي يوسف موهبة فريق هاغن السويدي في الشوط الثاني. 

كما شهدت المواجهة عودة علي معلول، مدافع الأهلي المصري، إلى أجواء المباريات مع المنتخب التونسي بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وسيكون المنتخب التونسي يوم الجمعة 11 يونيو في مواجهة ودية مرتقبة أمام الجار المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا. 

وفي باقي المواجهات، انتصر منتخب الكوت الديفوار على بوركينا فاسو 2-1 والسينغال على زامبيا (3-1) وتوغو على غينيا (2-صفر) وبذات النتيجة غامبيا على النيجر. 
 

الكونغو الديمقراطية مباريات دولية ودية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ المنتخب التونسي
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