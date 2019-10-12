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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

تعادل كولومبيا وتشيلي ودياً

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انتهت مواجهة كولومبيا وتشيلي الودية بالتعادل السلبي بين المنتخبين في المواجهة التي أقيمت مساء السبت في مدينة أليكانتي الإسبانية.

AFP

وأقيمت المباراة في إطار استعداد المنتخبين لانطلاق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر عام 2022.

وستنطلق تصفيات أميركا الجنوبية المونديالية في الثالث والعشرين من آذار/مارس القادم.

وسيواجه المنتخب التشيلي نظيره الغيني يوم الثلاثاء القادم ودياً أيضاً، بينما ستلتقي كولومبيا مع الجزائر في اليوم ذاته.

تعادل تونس والكاميرون

وفي إطار المباريات الدولية الودية تعادل المنتخب التونسي مع ضيفه الكاميروني بدون أهداف في مباراة أقيمت مساء السبت في الملعب الأولمبي برادس.

وشهدت المباراة إضاعة مهاجم نسور قرطاج طه ياسين الخنيسي لركلة جزاء في الدقيقة 58.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة ليبيا في الحادي عشر من الشهر القادم في انطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021"  
 

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