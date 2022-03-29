تعادل قطر وسلوفينيا ودياً

من قبل beIN SPORTS March 29, 2022 20:00 انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره السلوفيني بالتعادل من دون أهداف اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.