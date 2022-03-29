English
العربية
تصفيات كأس العالم
مباريات دولية ودية

تعادل قطر وسلوفينيا ودياً

من قبل

انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره السلوفيني بالتعادل من دون أهداف اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

Reuters

 


 

منتخب سلوفينيا منتخب قطر
السابق كرواتيا تتغلّب على بلغاريا ودي
اقرأ
كرواتيا تتغلّب على بلغاريا ودياً في الدوحة
التالي إريكسن يعود الى ملعب كوبنهاغن
اقرأ
إريكسن يعود الى ملعب كوبنهاغن ويهز الشباك

آخر الأحداث

>