تعادل قطر وسلوفينيا ودياً من قبل beIN SPORTS March 29, 2022 20:00 انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب القطري مع نظيره السلوفيني بالتعادل من دون أهداف اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. Reuters منتخب سلوفينيا منتخب قطر السابق كرواتيا تتغلّب على بلغاريا ودي اقرأ التالي إريكسن يعود الى ملعب كوبنهاغن اقرأ آخر الأحداث March 29, 2022 21:04 إريكسن يعود الى ملعب كوبنهاغن ويهز الشباك March 29, 2022 20:00 تعادل قطر وسلوفينيا ودياً March 29, 2022 18:56 كرواتيا تتغلّب على بلغاريا ودياً في الدوحة March 28, 2022 21:16 المنتخب الإنكليزي يستعد لمواجهة كوت ديفوار ودياً March 27, 2022 22:01 ديشان يؤكد جاهزية مبابي لودية جنوب إفريقيا March 27, 2022 10:34 مودريتش يتحدث عن أهمية ودية كرواتيا وسلوفينيا March 26, 2022 22:35 هولندا تغلب الدنمارك ودّياً في ليلة تألّق إريكسن March 26, 2022 22:09 فوز مثير للمنتخب الإسباني على ألبانيا March 26, 2022 20:45 المنتخب البلجيكي يتعادل مع جمهورية أيرلندا ودياً March 26, 2022 20:30 قطر تهزم بلغاريا ودّياً