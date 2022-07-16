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مباريات دولية ودية

تعادل توتنهام وإشبيلية ودياً

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تعادل توتنهام الإنكليزي مع إشبيلية الإسباني 1-1 في مباراة ودية أقيمت في كوريا الجنوبية، تألق خلالها صاحب الأرض سون هيونغ-مين في صفوف "سبيرز" بتمريره كرة هدف السبق إلى المهاجم الدولي هاري كاين.

Reuters

وخاض توتنهام مباراته الودية التحضيرية الأخيرة خلال جولته في كوريا الجنوبية منذ وصوله الأحد.

ولعب سون، إلى جانب كاين، أساسياً وخاض 72 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب على وقع تصفيق 43 ألف متفرج.

ووجه سون ضربة بكوعه إلى لاعب فالنسيا الأرجنتيني غونسالو مونسييل ما تسبب للأخير بنزيف، كما دخل اللاعبان بشجار بينهما.

علّق سون، الفائز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي في "بريميرليغ"، على ما حدث عقب نهاية المباراة قائلاً "على الرغم من أنها مباراة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الفريقين لم يريدا الخسارة. كانت هناك بعض الألعاب الخشنة على أرض الملعب ولكن هي أمور تحدث في كرة القدم".

افتتح توتنهام التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، بتمريرة من سون إلى كاين تابعها الأخير في الشباك.

وعادل الكرواتي إيفان راكيتيش لفالنسيا في الدقيقة 64 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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