English
العربية
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

تعادل تركيا وغينيا ودياً

من قبل

سقط المنتخب التركي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الغيني الإثنين في أنطاليا في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأول لنهائيات بطولة أوروبا الشهر المقبل.

Reuters

وخاض المنتخب التركي المباراة بتشكيلة مختلفة عن مجموعته الأساسية التي كانت تغلبت على أذربيجان 2-1 قبل أربعة أيام في ألانيا.

وعانى رجال المدرب شينول غونيش الأمرين لإيجاد ثغرة في دفاع المنتخب الغيني ولم يفلح البدلاء الستة في هز الشباك سواء بسبب الرعونة او الحظ خصوصا تسديدة ميرت مولدور في الدقيقة 80 التي أبعدها اللاعب محمد كمارا وارتدت من القائم.

وتفتتح تركيا النهائيات القارية بمواجهة إيطاليا في 11 حزيران/يونيو المقبل بالملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ويلز وسويسرا (ستواجههما في 16 و20 من الشهر ذاته في باكو).

منتخب تركيا مباريات دولية ودية
السابق سويسرا تنتصر على أميركا ودياً
اقرأ
سويسرا تنتصر على أميركا ودياً
التالي

آخر الأحداث

>