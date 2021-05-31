تعادل تركيا وغينيا ودياً

وخاض المنتخب التركي المباراة بتشكيلة مختلفة عن مجموعته الأساسية التي كانت تغلبت على أذربيجان 2-1 قبل أربعة أيام في ألانيا.

وعانى رجال المدرب شينول غونيش الأمرين لإيجاد ثغرة في دفاع المنتخب الغيني ولم يفلح البدلاء الستة في هز الشباك سواء بسبب الرعونة او الحظ خصوصا تسديدة ميرت مولدور في الدقيقة 80 التي أبعدها اللاعب محمد كمارا وارتدت من القائم.

وتفتتح تركيا النهائيات القارية بمواجهة إيطاليا في 11 حزيران/يونيو المقبل بالملعب الأولمبي في العاصمة روما ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ويلز وسويسرا (ستواجههما في 16 و20 من الشهر ذاته في باكو).