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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات دولية ودية

تعادل الولايات المتحدة وأوروغواي ودياً

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مواجهة الولايات المتحدة وأوروغواي الودية تنتهي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

Reuters

تعادل منتخب الولايات المتحدة الأميركية مع نظيره الأوروغوياني بهدف لكل منهما في مباراة أقيمت فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية.

وتقدم بريان رودريغيز لأوروغواي في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل جوردن موريس لأميركا في الدقيقة 79.

ودياً أيضاً، تعادلت كولومبيا وفنزويلا بدون أهداف، فيما اكتسح المنتخب الإكوادوري نظيره البوليفي بثلاثة أهدف دون رد.

من جهة أخرى فازت هندوراس على تشيلي بهدفين مقابل هدف، سجّل ألبرت إليس الهدف الأول لهندوراس في الدقيقة 73 وأضاف جوناثان تورو الثاني في الدقيقة 81 وكانت تشيلي تقدمت عن طريق ألفونسو باروت في الدقيقة 19.
 

الولايات المتحدة المنتخب الأوروغواياني
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