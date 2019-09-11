تعادل الولايات المتحدة وأوروغواي ودياً

تعادل منتخب الولايات المتحدة الأميركية مع نظيره الأوروغوياني بهدف لكل منهما في مباراة أقيمت فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية.

وتقدم بريان رودريغيز لأوروغواي في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل جوردن موريس لأميركا في الدقيقة 79.

ودياً أيضاً، تعادلت كولومبيا وفنزويلا بدون أهداف، فيما اكتسح المنتخب الإكوادوري نظيره البوليفي بثلاثة أهدف دون رد.

من جهة أخرى فازت هندوراس على تشيلي بهدفين مقابل هدف، سجّل ألبرت إليس الهدف الأول لهندوراس في الدقيقة 73 وأضاف جوناثان تورو الثاني في الدقيقة 81 وكانت تشيلي تقدمت عن طريق ألفونسو باروت في الدقيقة 19.

