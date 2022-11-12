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كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

تعادل العراق والإكوادور سلباً ودياً في مدريد

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تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الاكوادوري صفر-صفر السبت في مباراة دولية ودية في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن استعدادات المنتخب الأميركي الجنوبي لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters


وتخوض الإكوادور المباراة الافتتاحية للعرس العالمي أمام المنتخب المضيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا.

وهذه ثاني مباراة ودية يخوضها المنتخب العراقي خلال أربعة ايام بعد الأولى أمام المكسيك الأربعاء الماضي في مدينة جيرونا انتهت برباعية نظيفة لحساب الأخير.

وفرض المنتخب الإكوادوري سيطرته على شوطي المباراة وحاول التسجيل على الرغم من محاولة لاعبيه تجنب الاحتكاكات المباشرة خوفاً من الإصابات، في حين اعتمد المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي.

وحصل منتخب الإكوادور على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها غوانسالو بلاتا بعدما تصدى لها ببراعة الحارس جلال حسن.

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