تعادل العراق والإكوادور سلباً ودياً في مدريد



وتخوض الإكوادور المباراة الافتتاحية للعرس العالمي أمام المنتخب المضيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا.

وهذه ثاني مباراة ودية يخوضها المنتخب العراقي خلال أربعة ايام بعد الأولى أمام المكسيك الأربعاء الماضي في مدينة جيرونا انتهت برباعية نظيفة لحساب الأخير.

وفرض المنتخب الإكوادوري سيطرته على شوطي المباراة وحاول التسجيل على الرغم من محاولة لاعبيه تجنب الاحتكاكات المباشرة خوفاً من الإصابات، في حين اعتمد المنتخب العراقي على التكتل الدفاعي.

وحصل منتخب الإكوادور على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أهدرها غوانسالو بلاتا بعدما تصدى لها ببراعة الحارس جلال حسن.