تعادل العراق وأوزبكستان سلبا وديا

تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأوزبكي صفر-صفر الإثنين على ملعب الملك عبدالله الثاني في عمان في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما للجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكاس آسيا 2023 في الصين.

ويستعد المنتخب العراقي لاستضافة هونغ كونغ في العاشر من الشهر المقبل على ملعب جدع النخلة في مدينة البصرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهي تكتسب أهمية إضافية كونها المباراة الرسمية الأولى لمنتخب أسود الرافدين على أرضه وبين جماهيره منذ العام 2002، بينما يستعد منتخب اوزبكستان لاستضافة اليمن في اليوم ذاته ضمن المجموعة الرابعة.

وشهدت الجولة الأولى من التصفيات سقوط المنتخب العراقي في فخ التعادل مع مضيفه البحريني 1-1، وسقوط المنتخب الأوزبكي امام مضيفه الفلسطيني صفر-2. ويغيب المنتخبان العراقي والأوزبكي عن الجولة الثانية المقررة غدا الثلاثاء.









