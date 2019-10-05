تعادل الأردن وسنغافورة ودياً

وتدخل المباراة في نطاق استعدادات المنتخبين للجولة المقبلة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

واعتمد المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن على تشكيلة من لاعبي الخبرة والشباب، في ظلّ غياب أبرز اللاعبين المحترفين خارج الأردن وفي مقدمتهم حارس المرمى عامر شفيع وثنائي المقدمة موسى التعمري وياسين البخيت.

ويتأهب المنتخب الأردني لاستضافة الكويت ونيبال يومي 10 و15 من الشهر الجاري، فيما يلاقي المنتخب السنغافوري مضيفه منتخب السعودية، قبل استضافة اوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري.

ويتساوى منتخب الأردن في صدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط مع منتخبات الكويت وأستراليا ونيبال وأخيراً الصين تايبيه بلا نقاط، فيما تتصدر سنغافورة المجموعة الرابعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة للسعودية و,اخيراً أوزبكستان بلا نقاط.

وكان المنتخب الأردني استهل مشواره بالتصفيات المزدوجة فائزاً على مستضيفه الصين تايبيه 2-1، فيما تعادلت سنغافورة مع اليمن 2-2 وفازت على فلسطين 2-1.



