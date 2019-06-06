بيرو تتجاوز كوستاريكا ودياً

ويدين المنتخب البيروفي بفوزه إلى لاعبه كريستيان كويفا الذي دوّن الهدف الوحيد في الدقيقة 53.

ويلعب منتخب بيرو منافسات كوبا أميركا في المجموعة الأولى رفقة البرازيل وبوليفيا وفينزويلا.

وفي مواجهات ودية أخرى، مني منتخب الولايات المتحدة بخسارته الأولى تحت إشراف المدرب غريغ برهالتر عندما سقط أمام نظيره الجامايكي صفر-1 الأربعاء في مباراة ودية استعداد لخوض الكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وسقط المنتخب الأميركي أمام جمهوره في واشنطن بهدف سجله شامار نيكولسون بعد نحو ساعة من زمن اللقاء.

وهي الخسارة الأولى في عهد المدرب الجديد برهالتر الذي بدأ مهمته في كانون الأول/ديسمبر 2018، بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد مع تشيلي (1-1).

وكانت المباراة بين المنتخبين إعادة لنهائي الكأس الذهبية في 2017 والذي انتهى بفوز الولايات المتحدة 2-1.

ويواجه المنتخب الأميركي غويانا وبنما وترينيداد ضمن المجموعة الرابعة في نسخة 2019 التي تقام من 15 حزيران/يونيو الى في السابع من تموز/يوليو في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.

من جانبها، تقابل جامايكا منتخبات كوراساو وهندوراس والسلفادور ضمن المجموعة الثالثة.

وتعادلت هندوراس مع مضيفتها البارغواي بهدف لماينور فيغيروا (76) مقابل هدف لأوسكار كاردوسو (17 من ركلة جزاء).

وهزمت المكسيك ضيفتها فنزويلا بثلاثية في الشوط الثاني سجلها روبرتو ألفارادو (32) ورودولفو بيتزارو (54) وأندريس غواردادو (67) بعد أن تخلفت في الشوط الأول بهدف لجون مورييو (18).