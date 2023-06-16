بولندا تهزم ألمانيا ودياً وتزيد الضغوط على فليك

وهذا الفوز الثاني فقط لبولندا على جارتها في 22 مباراة والأول منذ 1933، وجاء في المباراة الوداعية لياكوب بلاشيكوفسكي الذي خاض مباراته الدولية الـ109 مع بلاده.

وسجل ياكوب كيور هدف المباراة الوحيد من رأسية في الشوط الاول إثر ركنية (31) وسط زعزعة في دفاع المانشافت.

اكتفت ألمانيا بفوز واحد في آخر أربع مباريات منذ خروجها الكارثي من الدور الاول لمونديال قطر 2022، لتزداد الضغوط على فليك قبل عام من نهائيات بطولة أوروبا على أرضها.

تعرض لانتقادات بسبب استمراره في تجربة لاعبين وتشكيلات مختلفة قبل عام من البطولة، وأجرى فليك تسعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 3-3 مع أوكرانيا الاثنين في بريمن.

فقط جوشوا كيميش وقلب الدفاع أنطونيو روديغر حافظاً على مكانهما فيما منح قلب الدفاع ماليك تياو (21 عاماً) بداياته الدولية.

خرج بلاشيكوفسكي في الدقيقة 17 وسط تصفيق حار ووقوف جماهير المنتخبين بعد أن لعب أكثر من عقد من الزمن في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ.

