بن شريفية وكشريدة خارج تشكيلة تونس بسبب الإصابة

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة بن شريفية في العضلة الضامة اليمنى بينما يعاني كشريدة من مشكلة في ركبته اليسرى.

واستدعى منذر الكبير مدرب منتخب تونس عاطف الدخيلي حارس مرمى الافريقي بدلا من بن شريفية وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ليحل مكان كشريدة.

ويستضيف منتخب تونس نظيره الموريتاني يوم الجمعة على استاد رادس الأولمبي بينما يسافر لمواجهة كوت ديفوار في فرنسا بعدها بأربعة أيام.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم في المجموعة العاشرة التي تضم ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

