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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات دولية ودية

بن شريفية وكشريدة خارج تشكيلة تونس بسبب الإصابة

أعلن  الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء خروج معز بن شريفية حارس مرمى الترجي ووجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي من تشكيلة المنتخب قبل مواجهة موريتانيا وكوت ديفوار وديا بسبب الإصابة.

Reuters

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن الفحوص الطبية أظهرت إصابة بن شريفية في العضلة الضامة اليمنى بينما يعاني كشريدة من مشكلة في ركبته اليسرى.

واستدعى منذر الكبير مدرب منتخب تونس عاطف الدخيلي حارس مرمى الافريقي بدلا من بن شريفية وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ليحل مكان كشريدة.

ويستضيف منتخب تونس نظيره الموريتاني يوم الجمعة على استاد رادس الأولمبي بينما يسافر لمواجهة كوت ديفوار في فرنسا بعدها بأربعة أيام.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم في المجموعة العاشرة التي تضم ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية.  
 

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