المنتخب الصربي يفوز ودياً على نظيره المنتخب الأردني

من قبل beIN SPORTS June 16, 2023 23:32 فاز المنتخب الصربي على نظيره المنتخب الأردني 3-2 في مباراة دولية ودية اليوم الجمعة.