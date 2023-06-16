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دوري الأمم الأوروبية
مباريات دولية ودية

المنتخب الصربي يفوز ودياً على نظيره المنتخب الأردني

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فاز المنتخب الصربي على نظيره المنتخب الأردني 3-2 في مباراة دولية ودية اليوم الجمعة.

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وسجل كل من ستراهينيا إيراكوفيتش (7) وديان يوفيليك (84 و90+4) أهداف المنتخب الصربي فيما دوّن محمود مرضي (53) وموسى التعمري (65) هدفي الأردن.

وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب الكولومبي على منتخب العراق بهدف دون رد والسويد على نيوزيلندا 4-1. 

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