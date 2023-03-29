المنتخب البوليفي يتفوق على الأخضر السعودي ودياً

وافتتح مارسيلو مورينو التسجيل لبوليفيا في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل سالم الدوسري للأخضر في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 67 تمكن كارميلو من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الأميركي الجنوبي.

وكانت هذه هي آخر مباراة يقود فيها المدرب الفرنسي إيرفي رونار المنتخب السعودي حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته على استقالته من منصبه.

الكويت تهزم طاجيكستان ودياً

وفي مواجهة ودية أخرى تغلب منتخب الكويت على نظيره الطاجيكي 2-1 الثلاثاء، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وسجّل بدر طارق (9) وشبيب الخالدي (61) هدفي الكويت، فيما أحرز عليشر دزاليلوف (90) هدف طاجيكستان الوحيد.

وكان "الأزرق" بقيادة مدربه البرتغالي روي بينتو قد خاض مباراة ودية أولى أمام الفيليبين قبل أيام وفاز فيها بهدفين نظيفين.

وتأتي هاتان المباراتان في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، ويستهدف الجهاز الفني للمنتخب الكويتي رفع المستوى الفني للاعبيه لتحسين تصنيفه قبل قرعة التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

من جانبه تعادل المنتخب المغربي مع نظيره منتخب بيرو بدون أهداف في مواجهة دولية ودية أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

