English
العربية
دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

المنتخب البلجيكي يفوز على ألمانيا ودياً

من قبل

فاز المنتخب البلجيكي بإشراف مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو على نظيره مضيفه الألماني 3-2 ودياً الثلاثاء في مدينة كولن، ليضع حداً لسنوات عجاف أمام "دي مانشافت" امتدت لـ68 عاماً.

AFP

ويعود الفوز الأخير "للشياطين الحمر" على ألمانيا إلى 26 أيلول/سبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضاً. ومن هذا التاريخ، تواجه المنتخبان 16 مرة، ففاز المنتخب الألماني 15 مرة مقابل تعادل وحيد.

وفرض المنتخب البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك كاراسكو (7) وروميلو لوكاكو (9) وكيفن دي بروين (78)، علماً أن الأخير مرر كرتي الهدفين الأول والثاني.

وسجل هدفي ألمانيا نيكلاس فيولكروغ (44 من ركلة جزاء) وسيرج غنابري (87).

وكانت بلجيكا استهلت حملتها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2024 بفوز كبير على السويد 3-صفر السبت.
 

منتخب ألمانيا منتخب بلجيكا مباريات دولية ودية
السابق كولومبيا تتغلّب ودّيًا على الي
اقرأ
كولومبيا تتغلّب ودّيًا على اليابان
التالي
-

آخر الأحداث

>