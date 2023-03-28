المنتخب البلجيكي يفوز على ألمانيا ودياً

ويعود الفوز الأخير "للشياطين الحمر" على ألمانيا إلى 26 أيلول/سبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضاً. ومن هذا التاريخ، تواجه المنتخبان 16 مرة، ففاز المنتخب الألماني 15 مرة مقابل تعادل وحيد.

وفرض المنتخب البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك كاراسكو (7) وروميلو لوكاكو (9) وكيفن دي بروين (78)، علماً أن الأخير مرر كرتي الهدفين الأول والثاني.

وسجل هدفي ألمانيا نيكلاس فيولكروغ (44 من ركلة جزاء) وسيرج غنابري (87).

وكانت بلجيكا استهلت حملتها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2024 بفوز كبير على السويد 3-صفر السبت.

