المكسيك تكتسح الولايات المتحدة بثلاثية ودياً

وشكلت المباراة إعادة للمباراة النهائية لبطولة الكأس الذهبية 2019 التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والتي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي بهدف نظيف في تموز/يوليو الماضي.

ويعود الفوز الأكبر قبل مباراة الأمس الى تموز/يوليو 2009، عندما خسر المنتخب الأميركي بنتيجة صفر-5 في نهائي الكأس الذهبية أيضا.

ورفع المنتخب المكسيكي تفوقه على جاره الشمالي إلى خمسة انتصارات في آخر ست مباريات بينهما، علماً بأن مباراة الجمعة خاضها المنتخب الأميركي بتشكيلة ضمت العديد من اللاعبين من الصف الثاني.

وقال لاعب خط الوسط الأميركي ويل تراب "علينا أن نكون أذكى في بعض الخطط التي ننفذها، هم يضغطون بشكل جيد وفي بعض الأحيان عانينا من بعض السذاجة بطريقة لعب الكرة".

وسجل أهداف المنتخب المكسيكي مهاجمه خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" (21) المنتقل قبل أيام من وست هام الإنكليزي إلى إشبيلية الإسباني، وأضاف ثنائي آيندهوفن الهولندي، إريك غوتييريز وأورييل أنتونا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 78 و82 على التوالي.

وشهدت المباراة التي أقيمت في إيست راثرفورد بولاية نيوجرسي الأميركية، إشكالاً بين اللاعبين بدأ بتوجيه الإسباني هكتور هيريرا إلى عنق الأميركي ألفريدو موراليس، قبل أن يتدخل لاعبون من الطرفين، بعضهم لدفع منافسين، وآخرين لمحاولة الفصل بينهم.

وسنحت للولايات المتحدة فرصة تقليص الفارق بركلة جزاء نفذها في الدقيقة 87 جوش سارجنت، تصدى لها الحارس جوناثان أوروسكو.



