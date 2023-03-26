المغرب يقتنص فوزاً مثيراً من البرازيل

وتغلّب منتخب المغرب على نظيره البرازيلي 2-1 فجر يوم الأحد في مباراة ودية جرت في مدينة طنجة.

وتقدّم أسود الأطلس بهدف سفيان بوفال لاعب الريان القطري مع الدقيقة التاسعة والعشرين وحافظوا على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

وأدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي التعادل في الدقيقة السابعة والستين لكن البديل عبد الحميد صابيري أهدى المغرب الانتصار بهدف جاء قبل قرابة 11 دقيقة على النهاية.

وهذه المباراة الأولى لمنتخب المغرب منذ عودته من مونديال قطر بعد احتلاله المركز الرابع، وقد أظهر أداءً لافتاً بتقاسمه السيطرة مع البرازيل.

وزادت كتيبة وليد الركراكي من معاناة البرازيل التي خرجت من ربع نهائي كأس العالم الأمر الذي أدى لإقالة المدرب تيتي.

وخاض منتخب البرازيل المواجهة بمعظم نجومه وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور ورودريغو وميليتاو.