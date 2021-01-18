الكويت تخسر أمام فلسطين في مباراة ودية

خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الفلسطيني 0-1 الاثنين في مباراة دولية ودية في كرة القدم، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن تحضيرات الجانبين للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين والتي تُستأنف في nذار/مارس المقبل.

وسجل سامح مراعبة هدف المباراة الوحيد (72) مانحا منتخب فلسطين، الذي خاض المباراة بعناصر محلية، فوزه الأول في تاريخ المواجهات بين الطرفين.

وتعود آخر مباراة دولية خاضها "الأزرق" إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 عندما خسر أمام نظيره البحريني 2-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لـ"خليجي 24" في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن تتعرض المباريات الدولية في آسيا خلال 2020 إلى التأجيل بسبب جائحة فيروس"كورونا".

ويستعد منتخب الكويت لمواجهة أستراليا في بيرث والأردن في الكويت، في 25 و30 آذار/مارس المقبل على التوالي، في لقاءين حاسمين ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة.

وتتصدر أستراليا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، أمام الكويت (10 نقاط من 5) بفارق الأهداف عن الأردن، وكل من نيبال (3) وتايوان (صفر).

من جانبه، يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة سنغافورة، في 25 آذار/مارس المقبل، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة، ويحتاج الى الفوز في تلك المباراة من أجل التقدم إلى المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وهو الرصيد نفسه لسنغافورة، علماً بأن المجموعة تضم منافسين كبيرين هما اوزبكستان المتصدرة بـ9 نقاط والسعودية الثانية (8 نقاط مع مباراة أقل).

وضمت القائمة المستدعاة 24 لاعباً وخلت من اللاعبين المحترفين في الخارج، وبينهم الهداف عدي الدباغ رغم أنه يلعب للعربي الكويتي.