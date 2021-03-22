الكوري الجنوبي سون يغيب عن ودية اليابان بسبب الإصابة

وهدّد استدعاء سون، المصاب خلال مواجهة آرسنال في الدوري الإنكليزي لكرة القدم قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا.

وأجبرت الإصابة العضلية بالفخذ سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد دينامو زغرب الكرواتي الأسبوع الماضي في الدوري الأوروبي ثم لقاء استون فيلا في الدوري المحلي.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "إذا لم يستطع لاعب المشاركة مع فريقه فهذا يعني أنه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده".

ويشكّل سون (28 عاما) ثنائيا هجوميا ضاربا في فريق شمال لندن، مع الهداف الدولي هاري كاين.

لكن في بيان مقتضب نشره الاتحاد الكوري الجنوبي مساء الأحد، أعلن "استبعاد" سون من التشكيلة لمباراة الخميس في يوكوهاما بسبب الإصابة.

ويتعيّن على الأندية تسريح لاعبيها لخوض المباريات الدولية مع منتخبات بلادها في نافذة الأيام المحدّدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لكن الاتحاد الدولي قام بتعديل مؤقت لقوانينه بسبب جائحة فيروس كورونا، فباتت الأندية قادرة على الاحتفاظ بلاعبيها بحسب قيود السفر إلى مكان إقامة المباريات.





