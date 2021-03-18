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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

العراق يواجه أوزبكستان ودياً

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يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الأوزبكي في 29 آذار/مارس الحالي، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا في الصين عام 2023.

AFP

وتنتظر العراق ثلاث مواجهات ضمن التصفيات المزدوجة أمام كمبوديا وهونغ كونغ وإيران، يخوضها في النصف الأول من حزيران/يونيو المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها بنظام التجمع في البحرين.

واستدعى المدير الفني لمنتخب "أسود الرافدين" السلوفيني ستريشكو كاتانيتش قائمة ضمت 25 لاعباً لودية أوزبكستان، شهدت استبعاد مهاجم السيلية القطري مهند علي وعودة المخضرم علاء عبد الزهرة.
                  
واللاعبون هم:

لحراسة المرمى: جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب.

للدفاع: علاء مهاوي، مصطفى محمّد، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار، فيصل جاسم، ضرغام اسماعيل، حسن رائد، ومصطفى معن.

خط الوسط: أمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش، محمّد قاسم، حسين علي، أحمد عبد الحسين، همام طارق، بشار رسن، وشيركو كريم.

في الهجوم: علاء عبد الزهرة، أيمن حسين، ومحمّد داود.

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