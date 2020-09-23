السويد وروسيا وديا في موسكو بدلاً من ستوكهولم

وتحظر السويد في اطار مكافحتها انتشار الوباء دخول المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (المملكة المتحدة والنروج وأيسلندا وسويسرا)، وهو ما ينطبق على روسيا.

وقال الأمين العام للاتحاد السويدي هوكان فويستراند في بيان "للأسف، نحن مجبرون على نقل المباراة ضد روسيا لأننا لم نحصل على رد من الحكومة، على الرغم من أننا أرسلنا طلباً خطياً في 27 آب/أغسطس"، مشيراً إلى أنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة".

وأضاف "لا أفهم لماذا لا يمكن أن يكون هناك استثناء لدخول لاعبي كرة القدم المحترفين، كما هو الحال مع المهن الأخرى"، مشيراً إلى أن اللاعبين يخضعون لـ"بروتوكولات دولية صارمة" تؤدي إلى الحد من تفشي الجائحة بالمقارنة مع المهن المرخص لها.

بدوره أكد الاتحاد الروسي في بيان مقتضب أن المباراة ستقام في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر دون تحديد الملعب.