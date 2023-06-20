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مباريات دولية ودية

السنغال تسطر فوزاً للتاريخ على البرازيل

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تغلب منتخب السنغال على نظيره منتخب البرازيل 4-2 ضمن مناسبة ودية في لشبونة البرتغالية.

AFP

وسجل لأسود التيرنغا؛ حبيب ديالو 22، ونجمه ساديو ماني ثنائية 55 ومن ركلة جزاء 90+7، ومدافع السامبا ماركينيوس بالخطأ في مرمى منتخب بلاده 52.

فيما وقع على هدفي المنتخب البرازيلي لوكاس باكيتا 11 وماركينيوس نفسه 58.

وهذه ثالث خسارة للبرازيل من منتخب إفريقي خلال الأشهر الأخيرة بعد الكاميرون في كأس العالم بقطر 2022 والمغرب في الإطار الودي.

ويسعى الاتحاد البرازيلي بكل قواه للتعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لانتشال أبطال العالم خمس مرات من واقعهم المتراجع.

وقاد المدرب المؤقت رومان مينيزيس المنتخب البرازيلي للمرة الثالثة (خسر اثنتين وفاز بواحدة) بعد رحيل المدرب تيتي عقب الفشل في مونديال قطر والخروج من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

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