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بطولة أمم أوروبا 2020
مباريات دولية ودية

السماح بحضور 5 آلاف مشجّع في مباراة فرنسا وبلغاريا

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سيُسمح لخمسة آلاف مشجّع بالتواجد في ملعب "ستاد دو فرانس" في المباراة الاستعدادية لمنتخب الديوك لنهائيات كأس أوروبا 2020 أمام بلغاريا الثلاثاء المقبل، قبل يوم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

AFP

اعتبارًا من الأربعاء التاسع من حزيران/يونيو، سيرتفع الحد الأدنى للحضور المسموح به في الأحداث الخارجية في فرنسا من ألف إلى خمسة آلاف شخص، مع تمديد حظر التجول من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الحادية عشرة. 

ولكن وزارة الرياضة منحت استثناء لأبطال العالم للإستفادة من هذا القرار قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ، حيث سينطبق فقط على المشجعين الذين سيحضرون المباراة في سان دوني في ضواحي العاصمة باريس.

ووقعت فرنسا في مجموعة الموت في البطولة القارية التي تنطلق الجمعة المقبل إلى جانب ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب والمجر.

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