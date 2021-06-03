السماح بحضور 5 آلاف مشجّع في مباراة فرنسا وبلغاريا

اعتبارًا من الأربعاء التاسع من حزيران/يونيو، سيرتفع الحد الأدنى للحضور المسموح به في الأحداث الخارجية في فرنسا من ألف إلى خمسة آلاف شخص، مع تمديد حظر التجول من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي إلى الحادية عشرة.

ولكن وزارة الرياضة منحت استثناء لأبطال العالم للإستفادة من هذا القرار قبل يوم من دخوله حيز التنفيذ، حيث سينطبق فقط على المشجعين الذين سيحضرون المباراة في سان دوني في ضواحي العاصمة باريس.

ووقعت فرنسا في مجموعة الموت في البطولة القارية التي تنطلق الجمعة المقبل إلى جانب ألمانيا والبرتغال حاملة اللقب والمجر.