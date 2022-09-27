English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

السعودية تتعادل سلبًا مع الولايات المتحدة

من قبل

حسم التعادل السلبي المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الأميركي الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، في ختام معسكر الأخضر استعدادًا لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وافتقد الأخضر في المباراة لجهود أربعة من عناصره الأساسية، هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد العويس بداعي الإصابة، وسالم الدوسري الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية. 

وكانت السعودية تعادلت مع الإكوادور سلبًا الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

وكان هذا اللقاء السابع بين الطرفين، منها مباراتان في كأس القارات و5 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأميركي في ثلاث وتعادلا مرتين.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في المجموعة الثانية التي تضم إنكلترا وويلز وإيران.
                  

المنتخب السعودي منتخب الولايات المتحدة كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق فوز ودّي كبير للبرازيل على تون
اقرأ
فوز ودّي كبير للبرازيل على تونس
التالي الجزائر تتخطى نيجيريا ودياً
اقرأ
الجزائر تتخطى نيجيريا ودياً
-

آخر الأحداث

>