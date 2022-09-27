السعودية تتعادل سلبًا مع الولايات المتحدة

وافتقد الأخضر في المباراة لجهود أربعة من عناصره الأساسية، هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد العويس بداعي الإصابة، وسالم الدوسري الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية.

وكانت السعودية تعادلت مع الإكوادور سلبًا الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

وكان هذا اللقاء السابع بين الطرفين، منها مباراتان في كأس القارات و5 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأميركي في ثلاث وتعادلا مرتين.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في المجموعة الثانية التي تضم إنكلترا وويلز وإيران.

