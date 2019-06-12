الجزائر تتعادل مع بوروندي تحضيراً لأمم إفريقيا

وبعد شوط أول سلبي، افتتح رجال المدرب جمال بلماضي التسجيل عن طريق المهاجم بغداد بونجاح المحترف في السد القطري، بتسديدة من داخل المنطقة اثر تمريرة من يوسف بلايلي (68)، لكن لاعبي بوروندي سرعان ما عادلوا عن طريق فيستون عبد الرزاق بعد خروج خاطىء من الحارس رايس مبولحي (75).

ووقعت الجزائر، المتوجة مرة واحدة في تاريخها عام 1990 على أرضها، في مجموعة الثالثة تضم كينيا والسنغال وتنزانيا. ومن المقرر أن تلعب الجزائر ضد مالي الأحد المقبل قبل توجهها الى مصر لخوض النهائيات القارية.

وغاب عن المباراة لاعب وسط بريست الفرنسي هاريس بلقبلة لأسباب تأديبية.

وأشارت تقارير صحافية جزائرية أن المدرب بلماضي استبعد بلقبلة (25 عاماً) عن التشكيلة واستدعى بدلاً منه محمد بن خماسة.