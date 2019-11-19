البرازيل تستعيد نغمة الانتصارات

وسجل لوكاس باكيتا (9) وفيليبي كوتينيو (36) ودانيلو داسيلفا (60) أهداف البرازيل.

ومنذ نيلها لقب "كوبا أميركا" على أرضها في 8 تموز/ يوليو الماضي فشلت البرازيل في تحقيق الفوز خلال خمس مباريات ودية، حيث خسرت مرتين آخرها أمام الأرجنتين في 15 الحالي في الرياض وأمام البيرو، وتعادلت 3 مرات.

لكن كتيبة المدرب ادينور ليوناردو باتشي "تيتي" قدمت عرضا جيدا على الرغم من غياب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار المصاب بتمزق عضلي.

وافتتح السيليساو التسجيل بعد مرور تسع دقائق اثر هجمة من لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني المعار من برشلونة الإسباني كوتينيو الذي مرر كرة داخل المنطقة بعد مجهود فردي الى مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني رينان لودي الذي مررها عرضية تابعها لاعب وسط ميلان الايطالي باكيتا بارتماءة رأسية في الشباك الكورية (9).

وأكدت البرازيل تفوقها بتسجيلها الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة سددها كوتينيو (36).

وافتتح مدافع يوفنتوس الإيطالي دانيلو (28 عاما) باكورة أهدافه الدولية في مباراته ال26 مع منتخب بلاده بتسجيله الثالث اثر تسديدة قوية بيمناه من حافة المنطقة مستفيدا من عرضية المتألق لودي (60).