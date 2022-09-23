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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

البرازيل تتجاوز غانا ودياً بثلاثية نظيفة

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تجاوز منتخب البرازيل منافسه منتخب غانا 3-0 الجمعة في مباراة ودية استضافتها لوهافر الفرنسية ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وافتتح قلب دفاع باريس سان جيرمان ماركينيوس التسجيل في الدقيقة 9، ثم أضاف مهاجم توتنهام ريتشارليسون الثاني 28، قبل أن يختتم ريتشارليسون نفسه النتيجة بهدف ثالث 40.

وهذا اللقاء الخامس لمنتخب البرازيل ضد غانا فازت البرازيل بكل تلك المباريات (16-2 في مجموع الأهداف). 

وستقابل البرازيل منتخب تونس يوم الثلاثاء القادم في الإطار الودي أيضاً على أرضية ملعب بارك دي برانس.

وأوقعت قرعة مونديال قطر، المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة إلى جانب صربيا، سويسرا، والكاميرون.

بينما تلعب غانا في المجموعة الثامنة إلى جانب البرتغال والأوروغواي وكوريا الجنوبية.
 

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