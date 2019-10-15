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البدري يستهل مهمته مع الفراعنة بفوز ودي على بوتسوانا

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حقق منتخب مصر فوزاً باهتاً على حساب ضيفه البوتسواني بهدف نظيف في أول تجربة بقيادة المدير الفني الجديد حسام البدري الاثنين على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة الى النهائيات في الكاميرون 2021.

AFP

أحرز هدف المباراة الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 74 في باكورة مشاركته الدولية.

ويلتقى الفراعنة مع كينيا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في أولى منافسات تصفيات أمم إفريقيا ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي توغو وجزر القمر.

وشهد الشوط الأول سيطرة مطلقة لمنتخب الفراعنة على مجريات اللعب من دون أن يتمكن من إحراز هدف السبق.

تحسنت الأمور مع بداية الشوط الثاني لا سيما مع التغييرات التي أجراها البدري، الى أن نجح البديل حمدي فتحي في أول مباراة له بقميص المنتخب، في إحراز هدف المباراة الوحيد مستغلاً عرضيه محمود علاء أسكنها على يمين حارس بوتسوانا.
 

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