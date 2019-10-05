البدري يستدعي قائمة منتخب مصر لودية بوتسوانا

وهي التشكيلة الأولى التي يستدعيها البدري بعد تعيينه في أيلول/سبتمبر الماضي على رأس الجهاز الفني للفراعنة، خلفاً للمكسيكي خافيير أغيري الذي أقيل من منصبه بعد الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لنهائيات البطولة القارية التي استضافتها مصر.

وضمت التشكيلة أربعة محترفين: محمد النني (بشيكتاش التركي) وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي) ومحمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا الإنكليزي) وأحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني).

إلى ذلك، ضم البدري 19 لاعباً محلياً بينهم لاعبون تسبب استبعادهم عن تشكيلة أغيري في أمم إفريقيا، بانتقادات واسعة للمدرب، ومن هؤلاء لاعبا الأهلي عمرو السولية وحمدي فتحي، ومحمد عواد.

وكما سبق للبدري أن أكد، غاب نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح عن التشكيلة المستدعاة للمباراة الودية المقررة في 14 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك لإراحته من "إجهاد" يعاني منه جراء مبارياته مع فريقه الإنكليزي. وشدّد البدري في تصريحات صحافية على أنّ صلاح سيكون حاضراً مع المنتخب في المباريات الرسمية المقبلة.

كما أبقى مدرب المنتخب الأول لاعبي المنتخب الأولمبي خارج حساباته حالياً، للحفاظ على برنامج إعداده منتخب ما دون 23 عاماً لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.



في ما يأتي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام.

- للدفاع: رجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي.

- لخط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "قفشة" وحسين الشحات وعمر جابر.

- للهجوم: حسام حسن وعمر السعيد.

المحترفون خارج مصر: محمد النني، أحمد حجازي، تريزيغيه، كوكا.

