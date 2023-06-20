الاتحاد القطري يصدر بياناً رسمياً بشأن مباراة نيوزيلندا

📄- بيان صحفي حول مباراة منتخبنا الوطني و منتخب نيوزيلندا، والتي جمعت المنتخبين في 19 يونيو 2023 لتوضيح ما حدث خلال المباراة. pic.twitter.com/aVad3j2q0g — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) June 20, 2023

وذكر الاتحاد القطري: "أنه بالإشارة إلى المباراة التي جمعت بين منتخب قطر ومنتخب نيوزيلندا في 19 يونيو 2023، تواصل الاتحاد القطري لكرة القدم مع اللاعب يوسف عبد الرزاق يوسف لتوضيح حقيقة ما حدث خلال المباراة، ودحض المزاعم الإعلامية المنتشرة، حيث أكد بدوره تبادل الكلمات مع الخصم - في خضم الواقعة التي حدثت - وذلك قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، ولكن لم يتم استخدام أو توجيه أي لغة عنصرية، أو تمييزية اتجاه أي لاعب في فريق نيوزيلندا. على العكس من ذلك، شدد اللاعب يوسف على أنه في الواقع تعرض لإساءات عنصرية خلال المباراة".

وأضاف البيان: "وعليه، يأخذ الاتحاد القطري لكرة القدم هذه المزاعم على محمل الجد ويقف ضد العنصرية بجميع أشكالها، حيث لا ينبغي أبداً التقليل منها كونها مشكلة خطيرة لا زالت موجودة داخل اللعبة".

وختم: "وفي هذا الصدد، يدعو الاتحاد القطري لكرة القدم مجتمع كرة القدم الدولي على بذل المزيد من الجهود للتصدي للعنصرية والتمييز داخل الملعب وخارجه".