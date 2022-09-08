الإمارات تواجه الأرجنتين وديًا في أبو ظبي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

وتقيم الأرجنتين معسكراً في أبو ظبي قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي يقام من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوقعت القرعة بطل مونديالي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

من جهته، يستعد "الأبيض" الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة المقررة في كانون الثاني/ يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في آذار/ مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتخوض الإمارات إضافة إلى لقاء الأرجنتين، ثلاث مباريات ودية مع باراغواي في 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبو ظبي في المرحلة الثانية من الإعداد.

