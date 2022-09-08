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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

الإمارات تواجه الأرجنتين وديًا في أبو ظبي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الخميس أن منتخبه الوطني سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الأرجنتيني في العاصمة أبوظبي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضمن استعدادات الأخير لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وتقيم الأرجنتين معسكراً في أبو ظبي قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في العرس الكروي العالمي الذي يقام من 20 تشرين الثاني/نوفمبر حتّى 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوقعت القرعة بطل مونديالي 1978 و1986 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

من جهته، يستعد "الأبيض" الذي فشل في التأهل إلى مونديال قطر للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة المقررة في كانون الثاني/ يناير 2023، وبطولة غرب آسيا في آذار/ مارس 2023، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتخوض الإمارات إضافة إلى لقاء الأرجنتين، ثلاث مباريات ودية مع باراغواي في 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، وفنزويلا في 27 منه في معسكرها الذي تقيمه في النمسا، وكازاخستان في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل ضمن معسكر أبو ظبي في المرحلة الثانية من الإعداد.
 

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