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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

الإمارات تتعادل ودياً مع غامبيا استعدادا لأستراليا

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تعادل منتخب الامارات لكرة القدم مع نظيره الغامبي 1-1 في مباراة دولية ودية الأحد في دبي ضمن استعدادات الأول لمواجهة استراليا في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وسجل علي مبخوت (37 من ركلة جزاء) هدف الإمارات، وموسى بارو (48) هدف غامبيا.

وهذه هي المباراة الأخيرة للإمارات قبل اللعب مع استراليا في 7 حزيران/ يونيو في الدوحة، على أن يلعب الفائز من اللقاء مع البيرو خامس تصفيات اميركا الجنوبية في ملحق عالمي في 13 حزيران/ يونيو في الدوحة أيضاً.

من جهتها، تستعد غامبيا لتصفيات كأس الامم الافريقية 2023 التي تقام نهائياتها في كوت ديفوار، حيث تستضيف جنوب السودان في 4 حزيران/يونيو في بداية مشوارها ضمن المجموعة السابعة التي تضم ايضا مالي والكونغو.

واطمأن المدرب الأرجنتيني لمنتخب الامارات رودولفو اروابارينا على جاهزية جميع لاعبيه، ولاسيما عمر عبد الرحمن "عموري" الذي شارك في الشوط الثاني.

وكان "عموري" غاب عن صفوف "الأبيض" منذ 4 سنوات بسبب لعنة الاصابات التي طاردته.
 

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