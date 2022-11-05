الأردن يعلن تشكيلته لمواجهة إسبانيا الودية

ويستهل منتخب الأردن تدريباته اليومية استعداداً للقاء عصر الأحد، بانتظار اكتمال الصفوف بشكل تدريجي حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وتشكل المواجهة الودية الاستثنائية للأردن، الظهور الأخير للمنتخب الإسباني، حامل لقب كأس العالم 2010، قبل التوجه إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم 2022.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، عبد الله الفاخوري، عبدالله الزعبي، محمد أبو حشيش، محمد كلوب، إحسان حداد، سليم عبيد، أنس بني ياسين، يزن العرب، عبدالله نصيب، هادي الحوراني، صالح راتب، أحمد سمير، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمود المرضي، موسى التعمري، عمر هاني، أحمد العرسان، محمد أبو زريق "شرارة"، علي علوان، يزن النعيمات، حمزة الدردور.

