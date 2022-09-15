English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات دولية ودية

الأرجنتين بقيادة ميسي ودي ماريا لوديتي هندرواس وجامايكا

من قبل

استدعى مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الخميس نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ليونيل ميسي وآنخل دي ماريا توالياً لوديتي نهاية الشهر الحالي، وذلك ضمن إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

Reuters

وتواجه بطلة العالم لعامي 1978 و1986 هندوراس في ميامي في 23 الشهر الحالي، وثم جامايكا في نيويورك بعدها بأيام.

وستتحضر الأرجنتين للأمتار الأخيرة قبل العرس الكروي العالمي في قطر بمباراة ودية أخيرة أمام الإمارات في دبي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أيام قليلة من افتتاح المونديال.

كما استدعى سكالوني المهاجمين الوافد الجديد إلى روما الإيطالي باولو ديبالا، وخوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الإنكليزي) ولاوتارو مارتينيس (إنتر الإيطالي) ضمن قائمة ضمت 28 لاعباً.

ويستهل منتخب "ألبيسيليستي" الذي لم يذق طعم الخسارة في 33 مباراة توالياً، حملته في مونديال قطر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بمواجهة المملكة العربية السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.

وأحرزت الأرجنتين للمرة الاخيرة الكأس الغالية عام 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن تخسر في نهائيي 1990 في إيطاليا و2014 في البرازيل.


 

المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي ليونيل سكالوني
السابق عودة الخزري وبراون والسخيري إل
اقرأ
عودة الخزري وبراون والسخيري إلى قائمة تونس
التالي
-

آخر الأحداث

>