استبعاد إقامة مباراة فرنسا والجزائر العام المقبل

وجاء ذلك التشكيك بسبب روزنامة المباريات الدولية بحسب ما أفاد الثلاثاء وكالة فرانس برس.

وجاء موقف لو غرايت في تصريحه لوكالة فرانس برس مخالفاً إلى حد كبير لما أدلى قبلها بساعات خلال مؤتمر صحافي للاعلان عن تمديد عقد ديدييه ديشان على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الفرنسي حتى مونديال قطر 2022، إذ قال بأن اللقاء لن يكون في النصف الأول من العام المقبل، لكنه أكد الحرص الشديد على اقامته.

وقال لو غرايت في المؤتمر الصحافي أنه "على أي حال، لن يكون في النصف الأول من العام"، مضيفاً "رغبتي هي دائماً الذهاب إلى هناك (الجزائر). من الصعب جداً، قبل كل شيء، العثور على موعد (لإقامة اللقاء). بين مواعيد مباريات التصفيات (المؤهلة لمونديال 2022) ودوري الأمم الأوروبية، الأمر معقد للغاية لكن إرادتي لا تزال قائمة بشدة".

لكن في رده لاحقاً على سؤال لوكالة فرانس حول إمكانية عدم إقامة المباراة في 2020، قال لو غرايت "تقريباً (مستبعد إقامتها) في 2020. عندما أرى الروزنامة، بين مباريات التصفيات (لمونديال 2022)، كأس أوروبا (2022)، دوري الأمم الأوروبية، الأمر معقد جداً بالنسبة لهم كما بالنسبة لنا... لديهم انتخابات رئاسية مهمة هناك (12 كانون الأول/ديسمبر). لكن يجب أن نتوصل الى ذلك"، أي إلى إقامة المباراة التي لو حصلت، ستشكل سابقة لأنها ستكون المرة الأولى التي تلعب فيها فرنسا على الأراضي الجزائرية.

ونقلت إذاعة "فرانس إنفو" عن لو غرايت قوله في أيلول/سبتمبر أنه "منذ استلامي مهامي، أردت الذهاب إلى الجزائر لأنها البلد الوحيد الذي لا نلتقيه. مر وقت طويل. بعد 60 عاماً (على استقلال الجزائر)، بإمكاننا أن نلعب كرة قدم".

وقال لو غرايت الذي وصل إلى رئاسة الاتحاد الفرنسي عام 2011، على أن يستمر في ولايته الحالية حتى أواخر 2020 "لقد كنت مدافعاً (عن الفكرة) لمدة ثمانية أعوام. أريد أن ألعب في الجزائر" و"حان الوقت لإجراء هذه المباراة".

والتقى المنتخبان مرة واحدة فقط في مباراة ودية أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر 2001 على "ستاد دو فرانس" في ضواحي باريس.

وقد توقفت تلك المواجهة التي جمعت حاملي لقبي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 بقيادة مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي الجزائري الأصل زين الدين زيدان، بفريق يضم المدرب الحالي لأبطال إفريقيا 2019 جمال بلماضي الذي سجل في ذلك اللقاء، بعد أن اجتاح الجمهور الجزائري أرضية الملعب.

وفي مؤتمره الصحافي الثلاثاء، أفاد لو غرايت بأنه "لدينا انطباع بأن فرنسا لن تتمكن أبداً من مقابلة الجزائر، لكني أريد هذا الأمر بشدة. فهما الدولتان الوحيدتان اللتان لا تستطيعان الالتقاء، على الرغم من الروابط الموجودة بينهما"، في إشارة منه إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.

وكشف أنه سيحل في الجزائر "أواخر كانون الثاني/يناير أو أوائل شباط/فبراير للبحث" في الموضوع، مع تشديده على أهمية "السياق السياسي هناك والاستقرار"، وذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.