إيطاليا تكتسح سان مارينو ودياً

وبمواجهة المنتخب الأدنى تصنيفاً في العالم (210)، خاض المدرب روبرتو مانشيني اللقاء بتشكيلة رديفة من أجل منح بعض اللاعبين فرصة فرض أنفسهم قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس أوروبا.

واستدعى مانشيني تشكيلة أولية للبطولة القارية من 33 لاعباً على أن يقلصها من الآن وحتى الثلاثاء إلى 26 لاعباً.

وأنهى "الأتسوري" الشوط الأول متقدماً بهدفي فيديريكو برنارديسكي (32) وجان ماركو فيراري الذي سجل في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني (34).

وفي الشوط الثاني، تألق ماتيو بوليتانو بتسجيله ثنائية (49 و77)، على غرار ماتيو بيسينا (75 و87)، فيما كان أندريا بيلوتي صاحب الهدف الآخر (67).

وتخوض إيطاليا مباراة استعدادية أخرى ضد تشيكيا الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تجمعها بتركيا، سويسرا وويلز.

وتقام مباريات إيطاليا في دور المجموعات على الملعب الأولمبي في روما بحسب توزيع المباريات على المدن الأوروبية الـ11 التي تستضيف النهائيات.