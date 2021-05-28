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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

إيطاليا تكتسح سان مارينو ودياً

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قبل أسبوعين من بدء مشوارها في نهائيات كأس أوروبا ضد تركيا، حققت إيطاليا بتشكيلة اختبارية فوزاً كاسحاً على ضيفتها وجارتها المتواضعة سان مارينو 7-صفر الجمعة في لقاء ودي أقيم في كالياري.

AFP

وبمواجهة المنتخب الأدنى تصنيفاً في العالم (210)، خاض المدرب روبرتو مانشيني اللقاء بتشكيلة رديفة من أجل منح بعض اللاعبين فرصة فرض أنفسهم قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس أوروبا.

واستدعى مانشيني تشكيلة أولية للبطولة القارية من 33 لاعباً على أن يقلصها من الآن وحتى الثلاثاء إلى 26 لاعباً.

وأنهى "الأتسوري" الشوط الأول متقدماً بهدفي فيديريكو برنارديسكي (32) وجان ماركو فيراري الذي سجل في أول مشاركة له مع المنتخب الوطني (34).

وفي الشوط الثاني، تألق ماتيو بوليتانو بتسجيله ثنائية (49 و77)، على غرار ماتيو بيسينا (75 و87)، فيما كان أندريا بيلوتي صاحب الهدف الآخر (67).

وتخوض إيطاليا مباراة استعدادية أخرى ضد تشيكيا الجمعة المقبل، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تجمعها بتركيا، سويسرا وويلز.

وتقام مباريات إيطاليا في دور المجموعات على الملعب الأولمبي في روما بحسب توزيع المباريات على المدن الأوروبية الـ11 التي تستضيف النهائيات.

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