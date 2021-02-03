إنكلترا تواجه النمسا ورومانيا ودياً

وكانت المباراتان مقررتين في 2 و7 حزيران/يونيو الماضي لكنهما تأجلتا بعد ارجاء البطولة القارية لعام واحد بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وستلتقي إنكلترا بالتالي مع النمسا في 2 حزيران/يونيو المقبل على أن تلتقي رومانيا في 6 منه، وستقام المباراتان في إنكلترا على ملعبين يحددان لاحقاً.

يذكر أن منتخب إنكلترا مستضيف مباريات المجموعة الرابعة سيلتقي في النهائيات القارية مع كرواتيا في 13 حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي، ثم اسكتلندا في 18 منه فتشيكيا في 22.

كما أن إنكلترا تستهل مشوار تصفيات مونديال 2022 في قطر بخوض ثلاث مباريات ضد سان مارينو والبانيا وبولندا في 25 و28 و31 اذار/مارس المقبل توالياً.

