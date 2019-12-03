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خليجي 24
مباريات دولية ودية

إنكلترا تواجه النمسا ورومانيا استعداداً ليورو 2020

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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن منتخبه الوطني سيواجه النمسا ورومانيا في حزيران/يونيو المقبل استعدادا لكأس أوروبا 2020.

Reuters

ويحل منتخب "الأسود الثلاثة" ضيفا على النمسا في فيينا في الثاني من حزيران/يونيو قبل استقبال رومانيا في السابع منه.

وكانت قرعة كأس أوروبا التي أجريت السبت في بوخارست أوقعت إنكلترا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا والجمهورية التشيكية بالإضافة إلى منتخب يتأهل من الملحق في آذار/مارس المقبل.

وكان الاتحاد الانكليزي أعلن في وقت سابق عن خوض منتخبه الوطني مباراة ضد الدنمارك في 31 اذار/مارس على ملعب ويمبلي وأخرى ضد منتخب لم تحدد هويته قبلها بأربعة ايام.

وتقام النهائيات القارية من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين.
                  

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