إنكلترا تواجه الدنمارك ودياً استعداداً ليورو 2020

وستقام المباراة مع الدنمارك التي حسمت تأهلها الاثنين بالتعادل 1-1 مع إيرلندا، في 31 آذار/مارس، على أن تقام مباراة أخرى مع منافس يعلن عنه لاحقاً في 28 من الشهر نفسه.

كما سيخوض المنتخب الإنكليزي مباراتين وديتين أخريين في حزيران/يونيو المقبل مع منتخبين لم يتم الاتفاق عليهما، على أن تقام الأولى في البلاد خارج العاصمة لندن، والثانية في بلد أوروبي.

وسيخوض رجال المدرب غاريث ساوثغايت مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات في كأس أوروبا 2020 على أرضهم في ملعب ويمبلي الذي يستضيف أيضا الدورين نصف النهائي والنهائي.