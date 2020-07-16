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الدوري الاسباني
مباريات دولية ودية

إنكلترا تلتقي ويلز ودياً

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سيلتقي منتخب إنكلترا الأول لكرة القدم مع نظيره الويلزي في مباراة ودية في ملعب ويمبلي اللندني الشهير في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

Reuters


وستكون هذه أول مواجهة بين المنتخبين البريطانيين في ويمبلي منذ تسعة أعوام.

وذكر الاتحاد الويلزي لكرة القدم أنّ المواجهة ستكون واحدة من مباراتين دوليتين إضافيتين في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.

وحسب الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها حالياً في البلاد فإنّ المواجهة ستكون بدون جمهور وستقام خلف أبواب مغلقة تجنبا للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تلتقي إنكلترا خارج أرضها مع أيسلندا في دوري الأمم في الخامس من أيلول المقبل قبل أن تحل ضيفة على الدنمارك بعد ذلك بثلاثة أيام.

وستقام المواجهة الودية مع ويلز قبل ثلاثة أيام من لقاء إنكلترا على أرضها مع بلجيكا في دوري الأمم وستكون المواجهة الأولى للمنتخب الإنكليزي على أرضه خلال 11 شهراً.

ومن المقرر أن تبدأ ويلز مسيرتها في دوري الأمم بمواجهة خارج أرضها أمام فنلندا في الثالث من أيلول.

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