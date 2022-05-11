إلغاء ودية البرازيل والأرجنتين في أستراليا

وقال جونينيو باوليستا، أحد المسؤولين في منتخب السيليساو، خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو إن الشركة المسؤولة عن حقوق البث التلفزيوني لمباريات البرازيل الودية أبلغت الاتحاد البرازيلي الثلاثاء أن المباراة المقررة في ملبورن في 11 حزيران/يونيو "ألغيت"، من دون مزيد من التوضيحات.

وأعرب عن أسفه لأن هذا الإلغاء "يؤثر بشكل كبير على استعدادنا" لكأس العالم، مضيفًا "كنا مستعدين، مع كل الأمور اللوجستية اللازمة لهذه المباراة، لأننا فهمنا أنه يتعين علينا الوفاء بهذا العقد".

أشار باوليستا إلى أنه تم اتخاذ خطوات لإيجاد منافس بديل خلال هذه النافذة الدولية حيث تلتقي فيها البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع كوريا الجنوبية في 2 حزيران/يونيو في سيول واليابان في السادس منه في طوكيو.

قال باوليستا "المناقشات لا زالت في البداية، سنجد ربما منافسًا إفريقيًا. رغبتنا أن نلعب في أوروبا".

