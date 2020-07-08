إسبانيا ستخوض مباراتها الودية المؤجلة مع هولندا في تشرين الثاني/نوفمبر



وقال بيان صادر عن الاتحاد "توصل الاتحادان الإسباني والهولندي إلى اتفاق يقضي بإعادة برمجة مباراتهما التي كانت مقررة في أذار/مارس الماضي وتأجلت بسبب كوفيد-19. وستقام المباراة في النافذة الأخيرة للمباريات الدولية خلال العام الحالي وتحديدا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر. ستكون المواجهة على ملعب يوهان كرويف أرينا كما كانت مقررة سابقا في أذار/مارس".

وأضاف البيان "سيتعلق الأمر بواحدة من ثلاث مباريات سيخوضها المنتخب الإسباني لأن مجموعة لويس إنريكي (مدرب المنتخب) ستلتقي في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية مع سويسرا في ضيافة الأخيرة (13 تشرين الثاني)، قبل أن تستضيف ألمانيا (في 17 منه)".

يذكر أن منتخب "لا روخا" سيعود إلى خوض المباريات الدولية في 3 أيلول/سبتمبر المقبل ضد ألمانيا حيث سيخوض إنريكي أول مباراة رسمية له بعد عودته لاستلام دفة المنتخب (ابتعد لفترة بعد وفاة ابنته) قبل أن يواجه أوكرانيا في 6 منه في أول مباراتين لتشكيلته في دوري الأمم الأوروبية.







